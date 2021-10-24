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Грузия: омбудсмен считает невозможным обеспечить безопасность Саакашвили в тюремной больнице

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Тюремная больница, в которую могут доставить третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в случае ухудшения его состояния на фоне голодания, не может обеспечить его безопасность и адекватное лечение, заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария. К такому выводу пришли ее уполномоченные, которые провели проверку лечебного учреждения №18, указала она в воскресенье, 24 октября, передает УНН со ссылкой на DW.

Грузия: омбудсмен считает невозможным обеспечить безопасность Саакашвили в тюремной больнице

Детали

Кроме того, тюремное лечебное учреждение не соответствует рекомендациям врачей, которые наблюдают за состоянием Саакашвили, говорится в заявлении омбудсмена. “Например, в данном заведении не сможет проведения магнитно-резонансное обследование, компьютерная томография, дуплексное сканирование. Также в учреждении на данный момент не работает врач-реаниматолог, однако, как объясняют в администрации, ждут подходящего специалиста в ближайший период”, — цитирует заявила она. Ломджария также указала на “определенные риски с точки зрения безопасности”.

Глава Минюста пригласил врачей осмотреть тюремную больницу

Между тем министр юстиции Грузии Рати Брегадзе пригласил врачей, которые наблюдают за состоянием Саакашвили, посетить тюремную больницу. “Сегодня мы вместе с заместителем министра здравоохранения осмотрели эту больницу, и местные врачи заявляют, что инфраструктура полностью готова для приема пациента в случае необходимости”, — заявил он.

В свою очередь личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе указал, что состояние экс-президента может внезапно ухудшиться. “Голодовку он не прекращает и ни при каких условиях не желает госпитализироваться в тюремную больницу. Саакашвили согласен перейти на госпитализацию в любую городскую больницу”, — отметил медик.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в симуляции голодания, назвав его “лжецом”, который оскорбляет общество, передает “Грузия Online”.

Саакашвили держит голодовку более трех недель

Голодание экс-президента Грузии, арестованного по возвращении на родину, продолжается уже 24 дня. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести Саакашвили в многофункциональную клинику смешанного типа. Эту позицию поддерживают и адвокаты политика.

“Существует риск остановки сердца. В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений. В тюремной больнице это невозможно”, — заявил адвокат политика, гендиректор телеканала “Мтавари” Ника Гварамия.

Саакашвили предъявлено пять обвинений

Саакашвили, который является гражданином Украины, нелегально прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. Ему предъявлено пять обвинений. Ранее он уже был осужден заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и их злостном использовании.

Еще два обвинения, в том числе в растрате государственных средств на личные нужды, продолжают рассматриваться в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы — было предъявлено экс-президенту 20 октября. Политик считает все обвинения политически мотивированными. По возвращении и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.

Дополнение

Ранее Ника Гварамия заявил о плане действующей власти ликвидировать бывшего главу государства. Гварамия утверждает, что сделать это они хотят в тюремной больнице, куда экс-президента перевезут из Руставский тюрьмы в ближайшее время.

В свою очередь, премьер Грузии назвал бредом заявление о подготовке ликвидации Саакашвили.

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