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Група Єрмака-Макфола презентувала новий план санкцій проти росії: що пропонують

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міжнародна робоча група Макфола-Єрмака щодо санкцій проти росії представила новий план дій із метою подальшого посилення тиску на рф - Action Plan 2.0. До створення документа підійшли "творчо" та з "новими ідеями". Про це повідомляється в Telegram керівникa Офісу Президента України Андрія Єрмака, пише УНН.

Цитата

"План окреслює дорожню карту розвитку санкційної політики та нових дій у 2023 році. Ми прагнемо мислити творчо і пропонувати нові ідеї країнам, які впроваджують санкції. Пропонуючи новий план дій, ми також прагнемо допомогти запобігти втомі від санкцій" - пояснюється в документі.

Деталі

Як вказано, напрацювання в пакеті Action Plan 2.0 передбачають санкції для російських пропагандистів, які підтримують агресію проти України, російських спортсменів, яких рф використовує як інструмент для пропаганди своєї війни.

Серед іншого план пропонує знизити верхню межу ціни на нафту до 45 дол. за барель сирої нафти з цільовим показником 30 дол. за барель. Припинити пряме постачання російського газу до Європейського Союзу, окрім як через Україну. Повне оподаткування на західні нафтогазові компанії, що залишаються в росії, а також санкції проти російських нафтосервісних компаній.

Також пропонується повне ембарго на всю металургійну продукцію без винятків, але з тривалими перехідними періодами. Під обмеження і контроль пропонується взяти алмази і золото. Заборонити юридичні та високотехнологічні послуги. Розширити перелік товарів подвійного використання, включивши до нього будь-які цивільні товари та технологій, які використовуються в рамках військових операцій.

Пропонується і накласти санкції на "Росатом".

Окрім того, у плані є пункт про обмеження використання фінансових інструментів, піднято питання конфіскації активів Центробанку росії та їх подальшої передачі Україні.

Пропонується посилення вимог до розкриття інформації. Зобов'язати компанії та інші юридичні особи, які працюють у
країнах санкційної коаліції, розкривати інформацію про свої ділові зв'язки з росією та білоруссю. Водночас організувати підтримку виходу бізнесу з росії. Та багато іншого.

Доповнення

Попередній план групи, представлений торік, став основою для запровадження важливих санкцій. Його було покладено в основу більш ніж 70% санкцій, які реалізувалися та реалізуються США, ЄС, Великою Британією та іншими країнами. Завдяки роботі групи запроваджено ембарго на російську нафту й нафтопродукти, обмеження ціни на них, повні блокувальні санкції приблизно проти 20 найбільших російських банків, а також рф було позбавлено всіх прав у FATF. Крім того, під торговельні обмеження потрапив безпрецедентно широкий список товарів подвійного призначення, накладено індивідуальні санкції на тисячі осіб із різних сфер, створено координаційний механізм імплементації санкцій "Групи семи".

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