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Группа Ермака-Макфола представила новый план санкций против россии: что предлагают

Группа Ермака-Макфола представила новый план санкций против россии: что предлагают

Киев • УНН

 • 552505 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Международная рабочая группа по санкциям против россии Макфола-Ермака представила новый план действий с целью дальнейшего усиления давления на рф - Action Plan 2.0. К созданию документа подошли "творчески" и с "новыми идеями". Об этом сообщается в Telegram руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, пишет УНН.

Цитата

"План определяет дорожную карту развития санкционной политики и новых действий в 2023 году. Мы стремимся мыслить творчески и предлагать новые идеи странам, которые внедряют санкции. Предлагая новый план действий, мы также стремимся помочь предотвратить усталость от санкций", - поясняется в документе.

Детали

Как указано, наработки в пакете Action Plan 2.0 предусматривают санкции для российских пропагандистов, которые поддерживают агрессию против Украины, российских спортсменов, которых рф использует как инструмент для пропаганды своей войны.

Среди прочего план предлагает снизить верхний предел цены на нефть до 45 долл. за баррель сырой нефти с целевым показателем 30 долл. за баррель. Прекратить прямые поставки российского газа в Европейский Союз, кроме как через Украину. Полное налогообложение западных нефтегазовых компаний, остающихся в россии, а также санкции против российских нефтесервисных компаний.

Также предлагается полное эмбарго на всю металлургическую продукцию без исключений, но с длительными переходными периодами. Под ограничения и контроль предлагается взять алмазы и золото. Запретить юридические и высокотехнологичные услуги. Расширить перечень товаров двойного использования, включив в него любые гражданские товары и технологий, которые используются в рамках военных операций.

Предлагается и наложить санкции на "Росатом".

Кроме того, в плане есть пункт об ограничении использования финансовых инструментов, поднят вопрос конфискации активов Центробанка россии и их дальнейшей передачи Украине.

Предлагается ужесточение требований к раскрытию информации. Обязать компании и другие юридические лица, работающие в странах санкционной коалиции, раскрывать информацию о своих деловых связях с россией и беларусью. Одновременно организовать поддержку выхода бизнеса из России. И многое другое.

Дополнение

Предварительный план группы, представленный в прошлом году, стал основой для введения важных санкций. Он был положен в основу более чем 70% санкций, которые реализовались и реализуются США, ЕС, Великобританией и другими странами. Благодаря работе группы введено эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, ограничение цены на них, полные блокирующие санкции примерно против 20 крупнейших российских банков, а также рф была лишена всех прав в FATF. Кроме того, под торговые ограничения попал беспрецедентно широкий список товаров двойного назначения, наложены индивидуальные санкции на тысячи лиц из разных сфер, создан координационный механизм имплементации санкций "Группы семи".

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