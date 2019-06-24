Гройсмана закликали не допустити реінкарнації корупціонерів у Херсонській області
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. На сайті Кабміну з'явилась петиція до прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана, не допустити реінкарнації корупціонерів у Херсонській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт КМУ.
Українці просять не допустити призначення Гусєва Юрія Веніаміновича на посаду Голови Херсонської обласної державної адміністрації.
"Просимо Прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана прийняти особисту участь у ретельному вивченні питання призначення Голови Херсонської обласної державної адміністрації та недопущення призначення на вказану посаду Гусєва Юрія Веніаміновича. Ця петиція викликана занепокоєнням мешканців регіону інформацією щодо того, що на стратегічну для області посаду претендує особа, стосовно якої існують величезна кількість корупційних ризиків та дуже великий суспільний резонанс", - сказано у петиції.
Як повідомляв УНН, Гусєва пов’язують і з Валерієм Хорошковським, від партії якого “Команда Озимого покоління” Гусєв балотувався в Раду в 2002 році, і з Владиславом Каськівим, під керівництвом якого в 2011-2014 роках він працював у Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект).
Як повідомляв УНН, у Херсонській області посаду губернатора може обійняти колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв.