Гройсмана призвали не допустить реинкарнации коррупционеров в Херсонской области

Украинцы просят не допустить назначения Гусева Юрия Вениаминовича на должность Председателя Херсонской областной государственной администрации.



"Просим Премьер-министра Украины Владимира Борисовича Гройсмана принять личное участие в тщательном изучении вопроса назначения Председателя Херсонской областной государственной администрации и недопущения назначения на указанную должность Гусева Юрия Вениаминовича. Эта петиция вызвана беспокойством жителей региона информацией о том, что на стратегическую для области должность претендует лицо, в отношении которого существуют огромное количество коррупционных рисков и очень большой общественный резонанс", - сказано в петиции.



Как сообщал УНН, Гусева связывают и с Валерием Хорошковским от партии которого "Команда Озимого поколения" Гусев баллотировался в Раду в 2002 году, и с Владиславом Каськивым, под руководством которого в 2011-2014 годах он работал в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект).



Как сообщал УНН, в Херсонской области должность губернатора может занять бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев.