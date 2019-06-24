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Гройсмана призвали не допустить реинкарнации коррупционеров в Херсонской области

Киев • УНН

 • 5786 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. На сайте Кабмина появилась петиция к премьер-министру Украины Владимиру Борисовичу Гройсману, не допустить реинкарнации коррупционеров в Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт КМУ.

Гройсмана призвали не допустить реинкарнации коррупционеров в Херсонской области

Украинцы просят не допустить назначения Гусева Юрия Вениаминовича на должность Председателя Херсонской областной государственной администрации.

"Просим Премьер-министра Украины Владимира Борисовича Гройсмана принять личное участие в тщательном изучении вопроса назначения Председателя Херсонской областной государственной администрации и недопущения назначения на указанную должность Гусева Юрия Вениаминовича. Эта петиция вызвана беспокойством жителей региона информацией о том, что на стратегическую для области должность претендует лицо, в отношении которого существуют огромное количество коррупционных рисков и очень большой общественный резонанс", - сказано в петиции.  

Как сообщал УНН, Гусева связывают и с Валерием Хорошковским от партии которого "Команда Озимого поколения" Гусев баллотировался в Раду в 2002 году, и с Владиславом Каськивым, под руководством которого в 2011-2014 годах он работал в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект).

Как сообщал УНН, в Херсонской области должность губернатора может занять бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев.

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