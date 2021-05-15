Греція продовжує локдаун на острові Калимнос

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Відповідно до локдауну, введеного 4 травня, жителям дозволяється виходити з дому лише на робочі місця, які залишаються відкритими, відвідувати лікаря або аптеку, вигулювати своїх домашніх тварин або робити покупки до 18:00. в супермаркеті. Вони можуть покинути острів лише за станом здоров’я.

Обмеження діятимуть до 6 ранку 24 травня.

Нагадаємо

Греція офіційно відкрилася для відвідувачів у суботу, розпочавши літній сезон. Острівна держава Тринідад і Тобаго вводить надзвичайний стан через спалах випадків COVID-19.