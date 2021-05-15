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Острівна держава Тринідад і Тобаго вводить надзвичайний стан через спалах випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 14922 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Тринідад і Тобаго запровадять надзвичайний стан з півночі, щоб утримати збільшення кількості випадків COVID-19 та пов'язаних із ним смертей. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Острівна держава Тринідад і Тобаго вводить надзвичайний стан через спалах випадків COVID-19

Деталі

Також прем'єр-міністр Кіт Роулі ввів комендантську годину з 21 години до 5 ранку за місцевим часом, за деякими винятками для основних послуг, включаючи енергетичний сектор, супермаркети та аптеки.

Острівна держава-близнюк пережила третю хвилю COVID-19. Сім лікарень, які доглядають за хворими на COVID-19, перебувають на критичній стадії 73% загальної заповнюваності, додала головний медичний лікар д-р Меріам Абдул-Річардс.

За даними міністерства охорони здоров’я, в Тринідаді та Тобаго зареєстровано 15 375 інфекцій, 5214 з них активні та 265 смертей. Близько 60 500 людей отримали свою першу дозу вакцини, але лише 1000 з них отримали другу дозу.

Нагадаємо

Уряд Фінляндії скасує режим надзвичайного стану, введений на початку березня через погіршення ситуації з пандемією.

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