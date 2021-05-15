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Островное государство Тринидад и Тобаго вводит чрезвычайное положение из-за вспышки случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 14922 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Тринидад и Тобаго введут чрезвычайное положение с севера, чтобы удержать увеличение количества случаев COVID-19 и связанных с ним смертей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Островное государство Тринидад и Тобаго вводит чрезвычайное положение из-за вспышки случаев COVID-19

Детали

Также премьер-министр Кот Роули ввел комендантский час с 21 часов до 5 утра по местному времени, за некоторыми исключениями для основных услуг, включая энергетический сектор, супермаркеты и аптеки.

Островное государство-близнец пережила третью волну COVID-19. Семь больниц, которые ухаживают за больными COVID-19 находятся на критической стадии 73% общей заполняемости, добавила главный медицинский врач д-р Мэриам Абдул-Ричардс.

По данным министерства здравоохранения, в Тринидаде и Тобаго зарегистрировано 15375 инфекций, 5214 из них активны и 265 смертей. Около 60 500 человек получили свою первую дозу вакцины, но только 1000 из них получили вторую дозу.

Напомним

Правительство Финляндии отменит режим чрезвычайного положения , введенный в начале марта из-за ухудшения ситуации с пандемией.

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