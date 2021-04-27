Фінляндія скасовує надзвичайний стан, введений раніше через COVID-19

Деталі

“Сьогодні уряд заявить про припинення дії надзвичайного стану і передасть до парламенту (відповідні) постанови”, — наводить її слова видання.

Прем’єр зазначила, що урядова координаційна група щодо коронавірусу вранці заявила, що передумов для продовження дії режиму надзвичайного стану немає.

Довідка

У період пандемії Фінляндія двічі вводила надзвичайний стан — навесні минулого і поточного року.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Фінляндії 85 937 випадків захворювання, 906 людей загинули.