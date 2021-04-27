Фінляндія скасовує надзвичайний стан, введений раніше через COVID-19

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Уряд Фінляндії скасує режим надзвичайного стану, введений на початку березня через погіршення ситуації з пандемією. Про це повідомила у вівторок прем’єр-міністерка країни Санна Марін, передає УНН з посиланням на місцеве видання Helsingin Sanomat.

Деталі

“Сьогодні уряд заявить про припинення дії надзвичайного стану і передасть до парламенту (відповідні) постанови”, — наводить її слова видання.

Прем’єр зазначила, що урядова координаційна група щодо коронавірусу вранці заявила, що передумов для продовження дії режиму надзвичайного стану немає.

Довідка

У період пандемії Фінляндія двічі вводила надзвичайний стан — навесні минулого і поточного року.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Фінляндії 85 937 випадків захворювання, 906 людей загинули.

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