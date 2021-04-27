Финляндия отменяет чрезвычайное положение, введенное ранее из COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Правительство Финляндии отменит режим чрезвычайного положения, введенный в начале марта из-за ухудшения ситуации с пандемией. Об этом сообщила во вторник премьер-министр страны Санна Марин, передает УНН со ссылкой на местное издание Helsingin Sanomat.
Детали
“Сегодня правительство заявит о прекращении действия чрезвычайного положения и передаст в парламент (соответствующие) постановления”, — приводит ее слова издание.
Премьер указала, что правительственная координационная группа по коронавирусу утром заявила, что предпосылок для продолжения действия режима ЧП нет.
Справка
В период пандемии Финляндия дважды вводила чрезвычайное положение — весной прошлого и текущего года.
Согласно статистике ВОЗ — в Финляндии 85 937 случаев заболевания, 906 человек погибли.