Греция продолжает локдаун на острове Калимнос
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Греция продлила локдаун на острове Калимнос в неделю в субботу, поскольку заражение коронавируса там остаются высокими. Об этом поввдомляе УНН со ссылок на Reuters.
Детали
Согласно локдауну, введенного 4 мая, жителям разрешается выходить из дома только на рабочие места, которые остаются открытыми, посещать врача или аптеку, выгуливать своих домашних животных или делать покупки до 18:00. в супермаркете. Они могут покинуть остров только по состоянию здоровья.
Ограничения будут действовать до 6 утра 24 мая.
Напомним
Греция официально открылась для посетителей в субботу, начав летний сезон. Островное государство Тринидад и Тобаго вводит чрезвычайное положение из-за вспышки случаев COVID-19.