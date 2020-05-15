Ґрета Тунберг вирішила передати 100 тис. доларів на допомогу ЮНІСЕФ під час пандемії

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 159813 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 113436 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 105010 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 112896 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 133049 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 141061 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 225399 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216666 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187032 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176552 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
77%
Популярнi новини

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 52391 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 16343 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 14197 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 12025 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 21570 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 159817 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 162519 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 282793 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 306085 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 388360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 52626 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 35905 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 50493 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 52193 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 127527 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Ґрета Тунберг вирішила передати 100 тис. доларів на допомогу ЮНІСЕФ під час пандемії

Київ • УНН

 • 28711 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Шведська екоактівістка Ґрета Тунберг оголосила про передачу 100 тис. доларів дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ), а також про рішення самоізолюватись, щоб перевірити, чи є у неї коронавірусна інфекція COVID-19. Про це вона повідомила у відеозверненні, яке транслювалося в четвер в ефірі американської телекомпанії CNN, передає УНН.

Ґрета Тунберг вирішила передати 100 тис. доларів на допомогу ЮНІСЕФ під час пандемії

“У нас ще не взяли аналізи, так як у нас (в Швеції) не проводять тести, якщо вам не потрібна медична допомога. Звичайно, я не знаю, чи є він (коронавірус) у мене. Але я все одно відокремилася, тому що так діяти — правильно”, — сказала Ґрета.

Вона повідомила, що направляє зібрані для неї 100 тис. доларів на потреби Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). “Ми почали нову кампанію, щоб допомогти підтримати ЮНІСЕФ під час пандемії COVID-19. Під час кризи найважче завжди найбільш вразливим — дітям”, — пояснила Тунберг.

Раніше Тунберг заявила, що могла перехворіти на коронавірус.

17-річна активістка стала відома після емоційного виступу в ООН у вересні минулого року, яке викликало великий суспільний резонанс. У своїй промові на саміті з питань клімату вона заявила главам держав, що своїми порожніми обіцянками вони відняли у неї мрії і дитинство, а також дорікнула світових лідерів в тому, що для боротьби з забрудненням атмосфери не приймається досить зусиль.

У 2018 році екологічна активістка почала шкільний страйк за клімат: щоп’ятниці вона проводила одиночний пікет біля будівлі шведського парламенту. Її приклад наслідували студенти і школярі багатьох країн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.14
Bitcoin
$79,606.10
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,208.24
Ethereum
$1,519.63