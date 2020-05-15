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Грета Тунберг решила передать 100 тыс. долларов в помощь ЮНИСЕФ во время пандемии

Киев • УНН

 • 28711 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Шведская экоактивистка Грета Тунберг объявила о передаче 100 тыс. долларов детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), а также о решении самоизолироваться, чтобы проверить, есть ли у нее коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом она сообщила в видеообращении, которое транслировалось в четверг в эфире американской телекомпании CNN, передает УНН.

Грета Тунберг решила передать 100 тыс. долларов в помощь ЮНИСЕФ во время пандемии

“У нас еще не взяли анализы, так как у нас (в Швеции) не проводят тесты, если вам не нужна медицинская помощь. Конечно, я не знаю, есть ли он (коронавирус) у меня. Но я все равно самоизолировалась, потому что так действовать — правильно”, — сказала Грета.

Она сообщила, что направляет собранные для нее 100 тыс. долларов на нужды Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). “Мы начали новую кампанию, чтобы помочь поддержать ЮНИСЕФ во время пандемии COVID-19. Во время кризиса сложнее всего всегда наиболее уязвимым — детям”, — пояснила Тунберг.

Ранее Тунберг заявила, что могла переболеть коронавирусом.

17-летняя активистка стала известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре прошлого года, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи на саммите по климату она заявила главам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением атмосферы не принимается достаточно усилий.

В 2018 году экологическая активистка начала школьную забастовку за климат: каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран.

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