ГПУ шукає "російські гроші" в одному з телеканалів

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України встановлює, чи не фінансується з боку РФ телеканал з назвою, що "починається з одиниці", зі списку Верховної Ради для застосування санкцій, куди увійшли "112 Україна" та "NEWSONE". Про це сьогодні заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко на зустрічі у Львові із студентами католицького університету, передає УНН.