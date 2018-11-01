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ГПУ шукає "російські гроші" в одному з телеканалів

ГПУ шукає "російські гроші" в одному з телеканалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України встановлює, чи не фінансується з боку РФ телеканал з назвою, що "починається з одиниці", зі списку Верховної Ради для застосування санкцій, куди увійшли "112 Україна" та "NEWSONE". Про це сьогодні заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко на зустрічі у Львові із студентами католицького університету, передає УНН.

"Чи немає там російських грошей? Ми цим займаємося. І, думаю, що буде результат", - сказав Луценко.

Він зазначив, що назва цього телеканалу "починається з одиниці".

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада схвалила постанову №9157. Постановою рекомендується РНБО прийняти рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій щодо низки юросіб.

Зокрема, пропонується запровадити санкції щодо телеканалів "112 Україна" та "NEWSONE" та ще низки ЗМІ.

Пізніше Рада не підтримала проект постанови №9157-П про скасування рішення Верховної Ради від 4 жовтня про прийняття в цілому проекту постанови "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (реєстраційний №9157).

За словами голови ВР Парубія, постанова буде передана Президенту України для розгляду і підготовки на найближче засідання РНБО.

Українські Національні Новини

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