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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 11458 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108746 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116817 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155276 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148314 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138314 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 129089 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174024 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118151 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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ГПУ ищет "российские деньги" в одном из телеканалов

Киев  •  УНН

 • 11471 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины устанавливает, не финансируется ли со стороны РФ телеканал с названием, который "начинается с единицы", из списка Верховной Рады для применения санкций, куда вошли "112 Украина" и "NEWSONE". Об этом сегодня заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко на встрече во Львове со студентами католического университета, передает УНН.

"Нет ли там российских денег? Мы этим занимаемся. И, думаю, что будет результат", - сказал Луценко.

Он отметил, что название этого телеканала "начинается с единицы".

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла постановление №9157. Постановлением рекомендуется СНБО принять решение о применении персональных специальных экономических и других санкций в отношении ряда юрлиц.

В частности, предлагается ввести санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и "NEWSONE" и еще ряда СМИ.

Позже Рада не поддержала проект постановления №9157-П об отмене решения Верховной Рады от 4 октября о принятии в целом проекта постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (регистрационный №9157).

По словам председателя ВР Парубия, постановление будет передано Президенту Украины для рассмотрения и подготовки на ближайшее заседание СНБО.

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