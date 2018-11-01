ГПУ ищет "российские деньги" в одном из телеканалов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины устанавливает, не финансируется ли со стороны РФ телеканал с названием, который "начинается с единицы", из списка Верховной Рады для применения санкций, куда вошли "112 Украина" и "NEWSONE". Об этом сегодня заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко на встрече во Львове со студентами католического университета, передает УНН.
"Нет ли там российских денег? Мы этим занимаемся. И, думаю, что будет результат", - сказал Луценко.
Он отметил, что название этого телеканала "начинается с единицы".
Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла постановление №9157. Постановлением рекомендуется СНБО принять решение о применении персональных специальных экономических и других санкций в отношении ряда юрлиц.
В частности, предлагается ввести санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и "NEWSONE" и еще ряда СМИ.
Позже Рада не поддержала проект постановления №9157-П об отмене решения Верховной Рады от 4 октября о принятии в целом проекта постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (регистрационный №9157).
По словам председателя ВР Парубия, постановление будет передано Президенту Украины для рассмотрения и подготовки на ближайшее заседание СНБО.