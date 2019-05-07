ГПУ розпочала провадження за фактом сприяння РФ в підготовці дітей до бойових дій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Управління Генеральної прокуратури України з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 1 ст. 304, ч. 3 ст. 149 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Підставою для порушення провадження стала публікація, в якій правозахисники показали, як в ОРДО мілітаризують дітей. Вона була розміщена 5 травня 2019 року на сторінці одного з українських ЗМІ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ГПУ.

“Установлено, що в порушення норм міжнародного права, а також законів та звичаїв війни представники незаконного збройного формування терористичної організації “ДНР” за фінансової та організаційної підтримки Російської Федерації через військові табори і псевдопатріотичні клуби готують дітей до бойових дій. Разом з тим дітей виховують у дусі ідеології сепаратизму та “русского мира”, — ідеться в повідомленні на сайті ГПУ.

У відомстві нагадують, що відповідно до статей 47, 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.

“Окупаційна держава може залучати до примусових робіт лише осіб, що перебувають під захистом, яким виповнилося 18 років, і лише до такої роботи, яка є необхідною для забезпечення потреб окупаційної армії або для належного забезпечення населення окупованої країни комунальними послугами, продуктами харчування, житлом, одягом, транспортом та медичними послугами”, — цитують у ГПУ міжнародні норми.
“Крім цього, підпунктом ХХVI пункту „в“ статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду передбачено, що набір або вербування дітей у віці до 15 років у склад національних збройних сил або їх використання для активної участі в бойових діях є військовим злочином”, — вказують у Генпрокуратурі.

Українська влада вживає заходів щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кричущих правопорушень.

“Здобуті докази порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду”, — повідомляє Генеральна прокуратура України.

Раніше правозахисники заявили про мілітаризацію дітей в ОРДО.

Як повідомляв УНН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупаційне командування прискорює отримання військовослужбовцями російських паспортів.

Українські Національні Новини

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