Правозахисники заявили про мілітаризацію дітей в ОРДО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На території окупованої частини Донецької області бойовики за фінансової та організаційної підтримки РФ проводять тотальну мілітаризацію дітей, підлітків та молоді. Про це заявляє Східна Правозахисна Група в Facebook, передає УНН.
"Наша група проводить постійний моніторинг порушень прав людини на окупованій частині територій Луганської та Донецької областей. Ми виявили, що НВФ "ДНР" за фінансової та організаційної підтримки РФ проводить тотальну мілітаризацію дітей, підлітків та молоді, що проживає на окупованій частині Донецької області, через табори вишколу і псевдо патріотичні клуби ", - пишуть правозахисники.
На їхню думку, таким чином, незаконне збройне формування, як і РФ, готують плацдарм для нового етапу гібридної війни проти України.
У групі заявляють, що військові інструктори готують дітей до бойових дій, а так само насаджують їм ідеологію сепаратизму і "Русского мира". На організацію тренувальних таборів витрачаються шалені фінансові ресурси.
Східна Правозахисна Група так само опублікувала відео про тренувальні і навчальні структури на окупованій території Донецької області, спрямовані на мілітаризацію дітей
Як повідомляв УНН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупаційне командування прискорює отримання військовослужбовцями російських паспортів.