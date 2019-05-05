Правозащитники заявили о милитаризации детей в ОРДО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На территории оккупированной части Донецкой области боевики при финансовой и организационной поддержке РФ проводят тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи. Об этом заявляет Восточная Правозащитная Группа в Facebook, передаёт УНН.
“Наша группа проводит постоянный мониторинг нарушений прав человека на оккупированной части территорий Луганской и Донецкой областей. Мы выявили, что НВФ „ДНР“ при финансовой и организационной поддержке РФ проводит тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи проживающей на оккупированной части Донецкой области, через лагеря военной подготовки и псевдо патриотические клубы”, — пишут правозащитники.
По их мнению, таким образом, незаконное вооруженное формирование, как и РФ, готовят плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины.
В группе заявляют, что военные инструкторы подготавливают детей к боевым действиям, а так же насаждают им идеологию сепаратизма и “Русского мира”. На организацию тренировочных лагерей тратятся колосальные финансовые ресурсы.
Восточная Правозащитная Группа так же опубликовала видео о тренировочных и учебных структурах на оккупированной территрии Донецкой области, направленных на милитаризацию детей.
Как сообщал УНН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационное командование ускоряет получение военнослужащими российских паспортов.