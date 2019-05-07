ГПУ начала производство по факту содействия РФ в подготовке детей к боевым действиям

КИЕВ. 7 мая. УНН. Управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, начало уголовное производство по ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 1 ст. 304, ч. 3 ст. 149 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Основанием для возбуждения производства стала публикация, в которой правозащитники показали, как в ОРДО милитираизируют детей. Она была размещена 5 мая 2019 на странице одного из украинских СМИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.