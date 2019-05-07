ГПУ начала производство по факту содействия РФ в подготовке детей к боевым действиям
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, начало уголовное производство по ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 1 ст. 304, ч. 3 ст. 149 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Основанием для возбуждения производства стала публикация, в которой правозащитники показали, как в ОРДО милитираизируют детей. Она была размещена 5 мая 2019 на странице одного из украинских СМИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Установлено, что в нарушение норм международного права, а также законов и обычаев войны представители незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" при финансовой и организационной поддержке Российской Федерации через военные лагеря и псевдопатриотические клубы готовят детей к боевым действиям. Вместе с тем детей воспитывают в духе идеологии сепаратизма и "русского мира", - говорится в сообщении на сайте ГПУ.
В ведомстве напоминают, что в соответствии со статьями 47, 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 государство-оккупант не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.
"Оккупационное государство может привлекать к принудительным работам только лиц, находящихся под защитой, которым исполнилось 18 лет, и только к такой работе, необходимой для обеспечения потребностей оккупационной армии или для надлежащего обеспечения населения оккупированной страны коммунальными услугами, продуктами питания, жильем, одеждой, транспортом и медицинскими услугами", - цитируют в ГПУ международные нормы.
"Кроме этого, подпунктом ХХVI пункту "в" статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда предусмотрено, что набор или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях является военным преступлением", - указывают в Генпрокуратуре.
Украинская власть принимает меры по установлению лиц, причастных к совершению указанных вопиющих правонарушений.
"Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будет передано в Международный уголовный суд", - сообщает Генеральная прокуратура Украины.
Ранее правозащитники заявили о милитаризации детей в ОРДО.
Как сообщал УНН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационное командование ускоряет получение военнослужащими российских паспортов.