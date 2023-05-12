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Готуємось додати воїнам ще більше зброї, щоб подолати агресора – Зеленський

Готуємось додати воїнам ще більше зброї, щоб подолати агресора – Зеленський

Київ • УНН

 • 790905 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військовим готуються додати ще більше зброї та ще більше можливостей, щоб подолати росіян й відновити мир. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.

Цитата

«Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалось на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати», - зазначив Зеленський.

Він подякував кожному і кожній, хто знищує ворога.

«Дякую всім, хто попри будь-які складнощі повертає Україні нашу землю! Готуємось додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир. Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою, на бойових постах та у бойових завданнях! Дякую всім, хто тренує наших бійців! Дякую всім, хто лікує та відновлює українських воїнів після поранень! Слава Україні!», - сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше Зеленський заявляв, що є хороші новини щодо боєприпасів.

Також він повідомляв, що Європейський Союз готовий надати Україні мільйон снарядів для артилерії.

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