Готовимся добавить воинам еще больше оружия, чтобы преодолеть агрессора - Зеленский

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«Оккупанты уже внутренне готовы к поражению. Они уже проиграли эту войну в своих мыслях. Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же ощущение поражения превращалось в их бегство, их ошибки, их потери», - отметил Зеленский.

Он поблагодарил каждого и каждую, кто уничтожает врага.

«Спасибо всем, кто несмотря на любые сложности возвращает Украине нашу землю! Готовимся добавить вам, воины, еще больше оружия, еще больше возможностей, чтобы преодолеть агрессора и восстановить мир. Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою, на боевых постах и в боевых задачах! Спасибо всем, кто тренирует наших бойцов! Спасибо всем, кто лечит и восстанавливает украинских воинов после ранений! Слава Украине!», - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что есть хорошие новости по боеприпасам.

Также он сообщал, что Европейский Союз готов предоставить Украине миллион снарядов для артиллерии.