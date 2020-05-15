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Готові коктейлі в пляшках: американці розповіли, що п'ють на карантині

Київ • УНН

 • 43756 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. В умовах карантину американці стали більше купувати спиртних напоїв, передає УНН з посиланням на qz.com

Готові коктейлі в пляшках: американці розповіли, що п'ють на карантині

Так, за місяць продажі алкогольних напоїв у США виросли на 33%: продажі вина - на 28%, пива - на 12%.

Серед алкогольних напоїв найбільше у США користуються популярністю готові коктейлі в пляшках, текіла і джин.

"Консервовані коктейлі" стають все більш модними. Їх популярність день у день зростає, і сьогодні вони входять до топ-3 улюблених алкогольних напоїв американців", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні випустили серію готових алкогольних коктейлів в пляшці

До топ-5 улюблених алкогольних напоїв жителів США входять, серед іншого, лікери та американський віскі.

Як повідомляв УНН, алкогольний тренд "коктейль в пляшці" завоював весь світ.

Слідуючи моді, українські виробники також стали випускати такі відомі коктейлі, як аперитив Spritz або іспанська Sangria в скляній тарі. Такий коктейль готовий до вживання відразу після покупки і не вимагає ніяких додаткових інгредієнтів.

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