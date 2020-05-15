Готові коктейлі в пляшках: американці розповіли, що п'ють на карантині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В умовах карантину американці стали більше купувати спиртних напоїв, передає УНН з посиланням на qz.com
Так, за місяць продажі алкогольних напоїв у США виросли на 33%: продажі вина - на 28%, пива - на 12%.
Серед алкогольних напоїв найбільше у США користуються популярністю готові коктейлі в пляшках, текіла і джин.
"Консервовані коктейлі" стають все більш модними. Їх популярність день у день зростає, і сьогодні вони входять до топ-3 улюблених алкогольних напоїв американців", - йдеться в повідомленні.
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До топ-5 улюблених алкогольних напоїв жителів США входять, серед іншого, лікери та американський віскі.
Як повідомляв УНН, алкогольний тренд "коктейль в пляшці" завоював весь світ.
Слідуючи моді, українські виробники також стали випускати такі відомі коктейлі, як аперитив Spritz або іспанська Sangria в скляній тарі. Такий коктейль готовий до вживання відразу після покупки і не вимагає ніяких додаткових інгредієнтів.