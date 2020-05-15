Готовые коктейли в бутылках: американцы рассказали, что пьют на карантине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В условиях карантина американцы стали больше покупать спиртных напитков, передает УНН со ссылкой на qz.com
Так, за месяц продажи алкогольных напитков в США выросли на 33%: продажи вина - на 28%, пива - на 12%.
Среди алкогольных напитков больше в США пользуются популярностью готовые коктейли в бутылках, текила и джин.
"Консервированные коктейли" становятся все более модными. Их популярность с каждым днем растет, и сегодня они входят в топ-3 любимых алкогольных напитков американцев", - говорится в сообщении.
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В топ-5 любимых алкогольных напитков жителей США входят, среди прочего, ликеры и американский виски.
Как сообщал УНН, алкогольный тренд "коктейль в бутылке" завоевал весь мир.
Следуя моде, украинские производители также стали выпускать такие известные коктейли, как аперитив Spritz или испанская Sangria в стеклянной таре. Такой коктейль готов к употреблению сразу после покупки и не требует никаких дополнительных ингредиентов.