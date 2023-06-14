Гості з Херсонщини: військові передали до одеського зоопарку врятованих цуценят єнотоподібного собаки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Військові передали до одеського зоопарку цуценят єнотоподібного собаки, яких вони зняли з плавучих острівців у морі. Про це написав директор КУ "Одеський зоопарк" Ігор Бєляков, передає УНН.
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"Ще гості з Херсонщини. Ми сьогодні їздили за місто, взяли у наших військових малих цуценят єнотоподібного собаки, яких вони зняли з плавучих острівців у морі.
Зараз малеча у зоопарку. Дякуємо вам, хлопці!", - написав він.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після знищення росією дамби Каховської ГЕС тисячі тварин опинились у пастці затоплення.
Крім того, повідомлялося, що внаслідок підриву дамби, в окупованій Новій Каховці був повністю підтоплений місцевий зоопарк "Казкова діброва". Пізніше, власниця "Казкової діброви" зазначила, що деяким тваринам все ж вдалося вижити.