Гости с Херсонщины: военные передали в одесский зоопарк спасенных щенков енотовидной собаки

Цитата

"Еще гости с Херсонщины. Мы сегодня ездили за город, взяли у наших военных маленьких щенков енотовидной собаки, которых они сняли с плавучих островков в море.

Сейчас малыши в зоопарке. Спасибо вам, ребята!", - написал он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после уничтожения россией дамбы Каховской ГЭС тысячи животных оказались в ловушке затопления.

Кроме того, сообщалось, что в результате подрыва дамбы, в оккупированной Новой Каховке был полностью подтоплен местный зоопарк "Сказочная дубрава". Позже, владелица "Сказочной дубравы" отметила, что некоторым животным все же удалось выжить.