Гости с Херсонщины: военные передали в одесский зоопарк спасенных щенков енотовидной собаки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Военные передали в одесский зоопарк щенков енотовидной собаки, которых они сняли с плавучих островков в море. Об этом написал директор КУ "Одесский зоопарк" Игорь Беляков, передает УНН.
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"Еще гости с Херсонщины. Мы сегодня ездили за город, взяли у наших военных маленьких щенков енотовидной собаки, которых они сняли с плавучих островков в море.
Сейчас малыши в зоопарке. Спасибо вам, ребята!", - написал он.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после уничтожения россией дамбы Каховской ГЭС тысячи животных оказались в ловушке затопления.
Кроме того, сообщалось, что в результате подрыва дамбы, в оккупированной Новой Каховке был полностью подтоплен местный зоопарк "Сказочная дубрава". Позже, владелица "Сказочной дубравы" отметила, что некоторым животным все же удалось выжить.