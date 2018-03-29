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Горілка Medoff набрала найбільше дегустаційних балів

Горілка Medoff набрала найбільше дегустаційних балів

Київ • УНН

 • 40356 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. За підсумками дегустації найбільш популярних в Україні марок горілки фахівці Інституту споживчих експертиз визначили фаворита. Найбільшу кількість балів за смак та м’якість отримав бренд Medoff, передає УНН з посиланням на дані Інституту.

У рамках дослідження фахівці тестували класичну горілку найпопулярніших українських виробників. До участі в експертизі напоїв також були залучені Український науково-дослідний інститут спирту і Укрметртестстандарт.

Так, фахівці протестували п’ять зразків горілки таких марок як “Medoff”, “Green day”, “Козацька Рада”, “Горілочка”, “Байка” і “Хлібний дар”.

Усі зразки горілки попередньо були придбані в торговельній мережі столиці.

Оцінювали кожен напій за 10-бальною шкалою.

Бали нараховувалися за смак, колір, запах, аромат, міцність, вміст альдегідів, сивушних масел та метилового спирту, а також за наявність необхідної споживачеві текстової інформації на етикетках товару.

Найбільшу кількість сумарних балів експерти ІСЕ та дегустатори віддали горілці “Medoff Classic” — 9,9 із 10 можливих.

“Особливо дегустаторами була відзначена м’якість напою-переможця, що разом з безпрецедентним захистом від підробок робить цю марку лідером ринку. Решта учасників тесту також отримали високі оцінки, що в черговий раз підтверджує відмінну якість української горілки”, - йдеться у звіті Інституту споживчих експертиз.

На другому місці рейтингу опинилася горілка “Хлібний дар” (9,6 балів), на третьому - “Green Day” (9,5). Найменшу кількість балів отримав напій - “Байка” (8,3).

Під час тестування напоїв, окремо була проведена і закрита їх дегустація професійною комісією.

Нагадаємо, що за підсумками дослідження компанії Pro Consulting, горілка Mеdoff потрапила в ТОП-3 алкогольних уподобань українців. 

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