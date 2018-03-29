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Водка Medoff набрала самое большое количество дегустационных баллов

Водка Medoff набрала самое большое количество дегустационных баллов

Киев  •  УНН

 • 40354 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. По итогам дегустации наиболее популярных в Украине марок водки специалисты Института потребительских экспертиз определили фаворита. Наибольшее количество баллов за вкус и мягкость получил бренд Medoff, передает УНН со ссылкой на данные Института.

В рамках исследования специалисты тестировали классическую водку самых популярных украинских производителей. К участию в экспертизе напитков также были привлечены Украинский научно-исследовательский институт спирта и Укрметртестстандарт.

Так, специалисты протестировали пять образцов водки таких марок как "Medoff", "Green day", "Козацька Рада", "Горилочка", "Байка" и "Хлебный дар".

Все образцы водки предварительно были приобретены в торговой сети столицы.

Оценивали каждый напиток по 10-балльной шкале.

Баллы начислялись за вкус, цвет, запах, аромат, крепость, содержание альдегидов, сивушных масел и метилового спирта, а также за наличие необходимой потребителю текстовой информации на этикетках товара.

Наибольшее количество суммарных баллов эксперты ИПЭ и дегустаторы отдали водке "Medoff Classic" - 9,9 из 10 возможных.

"Особенно дегустаторами была отмечена мягкость напитка-победителя, что вместе с беспрецедентной защитой от подделок делает эту марку лидером рынка. Остальные участники теста также получили высокие оценки, что в очередной раз подтверждает отличное качество украинской водки", - говорится в отчете Института потребительских экспертиз.

На втором месте рейтинга оказалась водка "Хлебный дар" (9,6 баллов), на третьем - "Green Day" (9,5). Наименьшее количество баллов получил напиток - "Байка" (8,3).

Во время тестирования напитков отдельно была проведена и закрытая их дегустация профессиональной комиссией.

Напомним, что по итогам исследования компании Pro Consulting водка Mеdoff попала в ТОП-3 алкогольных предпочтений украинцев.

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