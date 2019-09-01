Google створив дудл до Дня знань
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. До міжнародного дня знань компанія Google створила та розмістила тематичний дудл, передає УНН.
Пошуковик сьогодні прикрашає шкільне подвір'я. Намальований дзвоник відкриває двері школи і скликає всіх на урок.
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Нагадаємо, в Україні 1 вересня початкові, середні, спеціальні середні і вищі навчальні заклади відзначають День знань.
Як повідомляв УНН, в українських школах цього року запланований ремонт у понад 1,5 тис. котелень.