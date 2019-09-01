Google создал дудл ко Дню знаний
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. К международному дню знаний компания Google создала и разместила тематический дудл, передает УНН.
Поисковик сегодня украшает школьный двор. Нарисованный звонок открывает двери школы и созывает всех на урок.
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Напомним, в Украине 1 сентября начальные, средние, специальные средние и высшие учебные заведения отмечают День знаний.
Как сообщал УНН, в украинских школах в этом году запланирован ремонт более чем 1,5 тыс. котельных.