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Гончарук заявив про неприпустимість тиску на НБУ

Гончарук заявив про неприпустимість тиску на НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що будь-який тиск на Національний Банк України є неприпустимим. Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Я не бачив цієї заяви (про тиск на НБУ - ред.). Але, в будь-якому разі, жоден тиск на Національний Банк України з будь-яких підстав неприпустимий", - пояснив Гончарук.

Нагадаємо, раніше сьогодні в НБУ оприлюднили заяву про те, що Коломойський через Дубінського здійснює тиск на Нацбанк.

Як раніше повідомлялося в УНН, народний депутат Олександр Дубінський заперечує участь у заходах з дискредитації Національного банку України. 

Також повідомлялося, що Коломойський переконаний, у МВФ вже знають, що ПриватБанк буде повернуто йому найближчим часом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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