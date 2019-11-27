Гончарук заявив про неприпустимість тиску на НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що будь-який тиск на Національний Банк України є неприпустимим. Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Я не бачив цієї заяви (про тиск на НБУ - ред.). Але, в будь-якому разі, жоден тиск на Національний Банк України з будь-яких підстав неприпустимий", - пояснив Гончарук.
Нагадаємо, раніше сьогодні в НБУ оприлюднили заяву про те, що Коломойський через Дубінського здійснює тиск на Нацбанк.
Як раніше повідомлялося в УНН, народний депутат Олександр Дубінський заперечує участь у заходах з дискредитації Національного банку України.
Також повідомлялося, що Коломойський переконаний, у МВФ вже знають, що ПриватБанк буде повернуто йому найближчим часом.