Гончарук разом з лікарями з США відвідав столичний "Охматдит"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук відвідав Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит". Разом з ним лікарню відвідали представники Дитячого дослідницького шпиталю святого Юди (США). Про це Гончарук розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Був сьогодні в НДСЛ „Охматдит“, куди приїздили американські колеги з Дитячого дослідницького шпиталю святого Юди. Це єдиний госпіталь у США, який займається тільки дитячими онкозахворюваннями, має власний потужний дослідницький центр. В лікуванні дитячого раку вони досягли надзвичайних результатів — 9 з 10 важкохворих дітей одужують. Крім цього, вони унікальні ще й тим, що 75% їх фінансування надходить від пожертвувань американців, решта покривається за рахунок страхових компаній та грантів”, — написав Прем’єр-міністр.
Глава уряду впевнений, що досвід американської лікарні буде корисним для України.
“Ми повною мірою підтримаємо ініціативу лікарні св. Юди з поширення доступу до лікування, підвищення медичних стандартів, підвищення кваліфікації лікарів та поглиблення дослідницької діяльності”, — зазначив він.
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Гончарук висловив вдячність усім лікарям України та іншому медичному персоналу, донорам і просто небайдужим людям.
“Уряд, з свого боку, зробить все, щоб з часом досягнути такої ж статистики, як у наших колег! Сподіваюсь, що 2020 рік стане роком позитивних змін”, — зазначив Прем’єр-міністр.
Нагадаємо, прем’єр планує припинити хабарництво у сфері державних кадастрів.