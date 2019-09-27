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Гончарук вместе с врачами из США посетил столичный "Охматдет"

Киев • УНН

 • 19935 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет". Вместе с ним больницу посетили представители Детского исследовательского госпиталя святого Иуды (США). Об этом Гончарук рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Гончарук вместе с врачами из США посетил столичный "Охматдет"

“Был в НДСБ „Охматдет“, куда приезжали американские коллеги из Детского исследовательского госпиталя святого Иуды. Это единственный госпиталь в США, который занимается только детскими онкозаболеваниями, имеет собственный мощный исследовательский центр. В лечении детского рака они достигли чрезвычайных результатов — 9 из 10 тяжелобольных детей выздоравливают. Кроме этого, они уникальны еще и тем, что 75% их финансирования поступает от пожертвований американцев, остальная часть покрывается за счет страховых компаний и грантов”, — написал премьер.

Глава правительства уверен, что опыт американской больницы будет полезным для Украины.

“Мы в полной мере поддержим инициативу больницы св. Иуды по распространению доступа к лечению, повышение медицинских стандартов, повышение квалификации врачей и углубления исследовательской деятельности”, — отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МЗ начало аудит Охматдета, медзакупок и Центра эндокринной системы

Гончарук выразил благодарность всем врачам Украины и другом медицинскому персоналу, донорам и просто неравнодушным людям.

“Правительство, со своей стороны, сделает все, чтобы со временем достичь такой же статистики, как у наших коллег! Надеюсь, что к 2020 год станет годом позитивных изменений”, — отметил Премьер-министр.

Напомним, премьер планирует прекратить взяточничество в сфере государственных кадастров.

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