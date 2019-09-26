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Прем'єр планує припинити хабарництво у сфері державних кадастрів

Київ • УНН

 • 14701 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Корупційні схеми в сфері державних кадастрів має бути припинено. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час наради, передає кореспондент УНН.

Прем'єр планує припинити хабарництво у сфері державних кадастрів

"Вчора ми звільнили керівників Державного лісового агентства, Державної служби геології і надр і Держкомзему, і так буде з усіма, хто, якщо і не займається корупцією самостійно, то як мінімум прикриває корупційні діяння. Ці три органи, які були глибоко корупційні, у нас є сотні звернень з регіонів, які говорять про хабарі. Це має припинитися. Схематозу потрібно покласти край", - наголосив Гончарук.

За його словами, на створення кадастрів за 20 років в Україні виділялися десятки мільйонів доларів, однак результату як такого немає, хоча за ті гроші можна було створити кадастри для всієї Європи. На його думку, багато грошей було вкрадено, а на низці ділянок роботи відбувався відвертий саботаж.

У той же час, як наголосив прем'єр, українці мають розуміти, як виглядає сьогодні Україна з точки зору природних ресурсів і права власності.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський доручив провести повне кадрове перезавантаження найбільших для бізнесу і громадян органів державної влади – Держгеокадастр, Держгеонадра, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держекоінспекція, Укртрансбезпека і Укравтодор.

Також нагадаємо, Кабінет міністрів провів низку звільнень керівників державних структур.

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