Гончарук і Милованов теж прийшли на корпоратив до "слуг": з'явились перші фото та відео
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У "Парковий" на корпоратив до "Слуги народу" прийшли Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов. Так їх можна побачити на фото із нардепом від "Слуги народу" Оленою Мошинець, які вона розмістила у Facebook, передає УНН.
Так Мошинець виклала цілу підбірку знімків із колегами, а також поширила відео виступу запрошених зірок.
Серед них - Тіна Кароль та Катерина Осадча.
"Підсумовуємо надзвичайний 2019 і плануємо ще кращий 2020. Слуга Народу - ви найкрайщі", - написала Мошинець.
Також нардеп встигла зробити фото і з Президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, “Слуг народу” на корпоративі розважатиме Джері Хейл.
Раніше голова партії “Слуга народу”, перший заступник фракції Олександр Корнієнко заявив, що квиток на благодійний новорічний корпоратив “Слуги народу” коштував 2 500 гривень.
Як повідомляє УНН, поліція охороняє територію КВЦ “Парковий” перед корпоративом “Слуги народу”.