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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 34334 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Гончарук и Милованов тоже пришли на корпоратив к "слугам": появились первые фото и видео

Гончарук и Милованов тоже пришли на корпоратив к "слугам": появились первые фото и видео

Киев  •  УНН

 • 34300 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В "Парковый" на корпоратив к "Слуге народа" пришли Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Так их можно увидеть на фото с нардепом от "Слуги народа" Еленой Мошинец, которые она разместила в Facebook, сообщает УНН.

Так Мошинец выложила целую подборку снимков с коллегами, а также распространила видео выступления приглашенных звезд.

Среди них - Тина Кароль и Екатерина Осадчая.

"Суммируем чрезвычайный 2019 и планируем еще лучше 2020. Слуга Народу - вы самые лучшие", - написала Мошинец.

Также нардеп успела сделать фото и с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, "Слуг народа" на корпоративе будет развлекать Джерри Хейл.

Ранее председатель партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко заявил, что билет на благотворительный новогодний корпоратив "Слуги народа" стоил 2500 гривен.

Как сообщает УНН, полиция охраняет территорию КВЦ "Парковый" перед корпоративом "Слуги народа".

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