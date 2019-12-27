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Гончарук: для заяв щодо газових переговорів з РФ потрібно "день-два"

Гончарук: для заяв щодо газових переговорів з РФ потрібно "день-два"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав, що не буде зараз коментувати газові переговори, для коментарів цієї теми потрібно почекати "день-два". Про це він заявив під час брифінгу після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Одразу скажу, що газову тему я не коментуватиму точно, тому що перемовини ще тривають. Я розумію інтерес до цієї теми, дайте нам ще якісь там день-два", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, 27 грудня російські ЗМІ повідомили, що представники України і Росії другий день поспіль продовжують переговори щодо транзиту газу в Відні. У міненерго РФ заявили, що обидві сторони працюють над підписанням конкретних документів.

Також нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.

Як повідомлялося в УНН, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках - по 40 млрд куб. м.

Українські Національні Новини

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