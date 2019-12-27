Гончарук: для заяв щодо газових переговорів з РФ потрібно "день-два"

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав, що не буде зараз коментувати газові переговори, для коментарів цієї теми потрібно почекати "день-два". Про це він заявив під час брифінгу після засідання уряду, передає кореспондент УНН.