Гончарук: для заявлений по газовым переговорам с РФ нужно "день-два"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что не будет сейчас комментировать газовые переговоры, для комментариев этой темы нужно подождать "день-два". Об этом он заявил во время брифинга после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Сразу скажу, что газовую тему я не буду комментировать точно, потому что переговоры еще продолжаются. Я понимаю интерес к этой теме, дайте нам еще какие-то день-два", - сказал Гончарук.
Напомним, 27 декабря российские СМИ сообщили, что представители Украины и России второй день подряд продолжают переговоры о транзите газа в Вене. В Минэнерго РФ заявили, что обе стороны работают над подписанием конкретных документов.
Также напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Позже стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Э6нергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.
Как сообщалось в УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.