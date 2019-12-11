Гончарук чекає на "відповідні документи" щодо премії Милованова

"Я вже сьогодні зранку почув цю інформацію, мені відповідні документи не надходили, тому я буду коментувати, коли у мене будуть відповідні документи", - сказав Прем’єр.

На питання про те, чи не спілкувався він сьогодні про це безпосередньо з Миловановим, Гончарук відповів, що "ми не спілкувались з ним останні години дві для того, щоб про це детальніше поговорити".

"Я прошу вас на цьому не спекулювати. Коли будуть відповідні документальні підтвердження, я це обов’язково прокоментую", - додав він.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Дубінський раніше оприлюднив інформацію про те, що міністру економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії, що дорівнює 236 тис. грн.

Народний депутат Олексій Гончаренко відзначив, що Милованов відмовився прокоментувати свою премію.