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Гончарук чекає на "відповідні документи" щодо премії Милованова

Гончарук чекає на "відповідні документи" щодо премії Милованова

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відмовився коментувати інформацію щодо премії міністру економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофію Милованову у 236 тис. грн через відсутність "відповідних документів". Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент УНН.

"Я вже сьогодні зранку почув цю інформацію, мені відповідні документи не надходили, тому я буду коментувати, коли у мене будуть відповідні документи", - сказав Прем’єр.

На питання про те, чи не спілкувався він сьогодні про це безпосередньо з Миловановим, Гончарук відповів, що "ми не спілкувались з ним останні години дві для того, щоб про це детальніше поговорити".

"Я прошу вас на цьому не спекулювати. Коли будуть відповідні документальні підтвердження, я це обов’язково прокоментую", - додав він.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Дубінський раніше оприлюднив інформацію про те, що міністру економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії, що дорівнює 236 тис. грн.

Народний депутат Олексій Гончаренко відзначив, що Милованов відмовився прокоментувати свою премію.

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