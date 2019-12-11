Гончарук ждет "соответствующие документы" по премии Милованова

"Я уже сегодня утром услышал эту информацию, мне соответствующие документы не поступали, поэтому я буду комментировать, когда у меня будут соответствующие документы", - сказал Премьер.

На вопрос о том, не общался ли он сегодня об этом непосредственно с Миловановым, Гончарук ответил, что "мы не общались с ним последние часа два для того, чтобы об этом подробнее поговорить".

"Я прошу вас на этом не спекулировать. Когда будут соответствующие документальные подтверждения, я это обязательно прокомментирую", - добавил он.

Напомним, народный депутат Александр Дубинский ранее обнародовал информацию о том, что министру экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии, что равно 236 тыс. грн.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что Милованов отказался прокомментировать свою премию.