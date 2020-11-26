Інфекціоніст: поки не буде специфічного лікування та профілактики - COVID-19 буде серйозною проблемою

“Ви знаєте, що найнеприємніше — що вакцин робиться багато. Багато закінчують третю фазу, подивимося. Але найнеприємніше, що навіть на горизонті немає ніяких дієвих методів специфічного лікування. Ось при грипі є, так, всім відомі препарати, осельтамівір там, а тут немає і навіть не намічається. А поки не буде специфічного лікування і ефективної специфічної профілактики — це буде дуже і дуже серйозна проблема”, — сказала Ольга Голубовська.

Нагадаємо, Голубовська повідомила, коли в Україні можливий пік захворюваності COVID-19.

Зараз в Україні вже 677 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд — 15 331.

Також нагадаємо, ВООЗ не рекомендує використовувати “Ремдесівір” при лікуванні пацієнтів з COVID-19.