Інфекціоніст: поки не буде специфічного лікування та профілактики - COVID-19 буде серйозною проблемою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Поки не буде специфічного лікування і ефективної специфічної профілактики — COVID-19 буде дуже серйозною проблемою. Про це інфекціоніст, доктор медичних наук, Ольга Голубовська сказала під час виступу на Українському жіночому конгресі, передає кореспондент УНН.
“Ви знаєте, що найнеприємніше — що вакцин робиться багато. Багато закінчують третю фазу, подивимося. Але найнеприємніше, що навіть на горизонті немає ніяких дієвих методів специфічного лікування. Ось при грипі є, так, всім відомі препарати, осельтамівір там, а тут немає і навіть не намічається. А поки не буде специфічного лікування і ефективної специфічної профілактики — це буде дуже і дуже серйозна проблема”, — сказала Ольга Голубовська.
Нагадаємо, Голубовська повідомила, коли в Україні можливий пік захворюваності COVID-19.
Зараз в Україні вже 677 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд — 15 331.
Також нагадаємо, ВООЗ не рекомендує використовувати “Ремдесівір” при лікуванні пацієнтів з COVID-19.