Инфекционист: пока не будет специфического лечения и профилактики - COVID-19 будет серьезной проблемой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Пока не будет специфического лечения и эффективной специфической профилактики — COVID-19 будет очень серьезной проблемой. Об этом инфекционист, доктор медицинских наук, Ольга Голубовская сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает корреспондент УНН.
“Вы знаете, что самое неприятное — что вакцин делается много. Многие заканчивают третью фазу, посмотрим. Но самое неприятное, что даже на горизонте нет никаких действенных методов специфического лечения. Вот при гриппе есть, да, всем известные препараты, осельтамивир там, а здесь нет и даже не намечается. А пока не будет специфического лечения и эффективной специфической профилактики — это будет очень и очень серьезная проблема”, — сказала Ольга Голубовская.
Напомним, Голубовская сообщила, когда в Украине возможен пик заболеваемости COVID-19.
Сейчас в Украине уже 677 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд — 15 331.
Также напомним, ВОЗ не рекомендует использовать “Ремдесивир” при лечении пациентов с COVID-19.