Голубовська: інфекційні стаціонари вижили завдяки епідемії коронавірусу

Вона зазначила, що Україна була абсолютно не готова навесні, коли почалася епідемія.

"Справа в тому, що ми абсолютно не були готові, ми ж підійшли до цієї пандемії в повній розрусі системи протиінфекційного захисту", - сказала Голубовська.

Вона підтвердила інформацію, що залишалося зовсім небагато часу для практично повного знищення дослідних лабораторій, в яких зараз, в тому числі проводиться тестування на коронавірус.

"Більш того, у нас всі інфекційні стаціонари поки вижили, бо питання не вирішене і поки не вирішується. Я дуже боюся, що пройде ця ситуація, і все повернеться на круги своя. Треба раз і назавжди поставити крапку і перестати нищити в країні хронічних епідемій ... епідеміологів ми п'ять років не набираємо до ВНЗ, їх вже знищили - у нас фундатори всі пішли", - розповіла Голубовська, додавши, що все ж є молоді фахівці, які зараз стали затребувані.

"А наші інфекційні стаціонари були всі на межі закриття, тому що, це ж треба було придумати, фінансування "гроші йдут за пацієнтами" для інфекційного стаціонару. Мені взагалі цікаво, хтось ж це зробив, хтось ставив ці підписи. Чому про це не говорять?" - зазначила Голубовська.

Лікар також нагадала, що Україна - країна хронічних епідемій.

"Я розумію, що ідеалу у нас не може бути в цій розрусі, в злиднях. Тому що гірше інфекційної служби фінансувалися тільки наші лабораторії. І вони взагалі, лабораторні центри останні кілька років були в стані ліквідації. Люди там сиділи, ви можете уявити, в якому вони стані. Чотири лабораторних центри реформатори вирішили нам залишити на всю Україну - в країні хронічних епідемій. Ми з кору тільки вилізли. Це взагалі люди або безграмотні, або байдужі. Або ж вони понабирали якихось грантів, і виконують чиїсь завдання. Я просто не знаходжу іншого пояснення", - сказала Голубовська.

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УНН неодноразово наводив слова експертів медичної сфери, які в один голос заявляли про кризову ситуацію в країні в зв'язку з тим, що раніше фактично була знищена система протиепідемічного захисту. Зокрема, в Україні 5 років не готували епідеміологів.

В системі санітарного контролю та епідемзахисту проводилися реформи і скорочення, що призвело до "вимивання" кадрів. Зокрема в Україні нікому проводити епідеміологічні розслідування.

Нагадаємо, станом на 4 грудня, в Україні зафіксовано 787 тисяч випадків інфікування коронавірусом, за минулу добу було виявлено 15 131 новий випадок. Загальна кількість летальних випадків - 13 195.