Голубовская: инфекционные стационары выжили благодаря эпидемии коронавируса

ukru
Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 27817 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 85510 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102450 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118469 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152943 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200420 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195835 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283730 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 335269 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 158031 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Ровенщине трактор провалился под лед, водитель погиб

На Ровенщине трактор провалился под лед, водитель погиб

3 марта, 21:47 • 26481 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 54545 просмотра
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 29696 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 42610 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 25630 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 335269 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 287829 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 442598 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 408482 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 391449 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 111041 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 189861 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 217829 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 197517 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 283730 просмотра
Актуальное
Голубовская: инфекционные стационары выжили благодаря эпидемии коронавируса

Голубовская: инфекционные стационары выжили благодаря эпидемии коронавируса

Киев  •  УНН

 • 22474 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Инфекционные отделения в медицинских учреждениях Украины стояли на грани полного исчезновения незадолго до начала эпидемии коронавируса. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская. 

Она отметила, что Украина была совершенно не готова весной, когда началась эпидемия.

“Дело в том, что мы совершенно не были готовы, мы же подошли к этой пандемии в полной разрухе системы противоинфекционной защиты”, — сказала Голубовская.

Она подтвердила информацию, что оставалось совсем немного времени для практически полного уничтожения исследовательских лабораторий, в которых сейчас, в том числе проводится тестирование на коронавирус.

“Более того, у нас все инфекционные стационары пока выжили, потому что вопрос не решен и пока не решается. Я очень боюсь, что пройдет эта ситуация, и все возвратится на круги своя. Надо раз и навсегда поставить точку и перестать уничтожать в стране хронических эпидемий... эпидемиологов мы пять лет не набираем в ВУЗы, их уже уничтожили — у нас фундаторы все ушли”, — рассказала Голубовская, добавив, что все же есть молодые специалисты, которые сейчас стали востребованы.

“А наши инфекционные стационары были все на грани закрытия, потому что, это же надо было придумать, финансирование „гроші йдуть за пацієнтами“ для инфекционного стационара. Мне вообще интересно, кто-то же это сделал, кто-то ставил эти подписи. Почему об этом не говорят?” — отметила Голубовская.

Врач также напомнила, что Украина — страна хронических эпидемий.

“Я понимаю, что идеала у нас не может быть в этой разрухе, в нищете. Потому что хуже инфекционной службы финансировались только наши лаборатории. И они вообще, лабораторные центры последние несколько лет были в состоянии ликвидации. Люди там сидели, вы можете представить, в каком они состоянии. Четыре лабораторных центра реформаторы решили нам оставить на всю Украину — в стране хронических эпидемий. Мы из кори только вылезли. Это вообще люди или безграмотные, или безразличные. Или же они понабирали каких-то грантов, и выполняют чьи-то задания. Я просто не нахожу другого объяснения”, — сказала Голубовская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НСЗУ придумали новый способ, как “убить” инфекционные больницы в разгар пандемии

УНН не раз приводил слова экспертов медицинской сферы, которые в один голос заявляли о кризисной ситуации в стране в связи с тем, что ранее фактически была уничтожена система противоэпидемической защиты. В частности, в Украине 5 лет не готовили эпидемиологов.

В системе санитарного контроля и эпидемзащиты проводились реформы и сокращения, что привело к “вымыванию” кадров. В частности в Украине некому проводить эпидемиологические расследования.

Напомним, по состоянию на 4 декабря, в Украине зафиксировано 787 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, за прошедшие сутки было выявлено 15 131 новый случай. Общее количество летальных случаев — 13 195.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы