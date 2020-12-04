Голубовская: инфекционные стационары выжили благодаря эпидемии коронавируса

Она отметила, что Украина была совершенно не готова весной, когда началась эпидемия.

“Дело в том, что мы совершенно не были готовы, мы же подошли к этой пандемии в полной разрухе системы противоинфекционной защиты”, — сказала Голубовская.

Она подтвердила информацию, что оставалось совсем немного времени для практически полного уничтожения исследовательских лабораторий, в которых сейчас, в том числе проводится тестирование на коронавирус.

“Более того, у нас все инфекционные стационары пока выжили, потому что вопрос не решен и пока не решается. Я очень боюсь, что пройдет эта ситуация, и все возвратится на круги своя. Надо раз и навсегда поставить точку и перестать уничтожать в стране хронических эпидемий... эпидемиологов мы пять лет не набираем в ВУЗы, их уже уничтожили — у нас фундаторы все ушли”, — рассказала Голубовская, добавив, что все же есть молодые специалисты, которые сейчас стали востребованы.

“А наши инфекционные стационары были все на грани закрытия, потому что, это же надо было придумать, финансирование „гроші йдуть за пацієнтами“ для инфекционного стационара. Мне вообще интересно, кто-то же это сделал, кто-то ставил эти подписи. Почему об этом не говорят?” — отметила Голубовская.

Врач также напомнила, что Украина — страна хронических эпидемий.

“Я понимаю, что идеала у нас не может быть в этой разрухе, в нищете. Потому что хуже инфекционной службы финансировались только наши лаборатории. И они вообще, лабораторные центры последние несколько лет были в состоянии ликвидации. Люди там сидели, вы можете представить, в каком они состоянии. Четыре лабораторных центра реформаторы решили нам оставить на всю Украину — в стране хронических эпидемий. Мы из кори только вылезли. Это вообще люди или безграмотные, или безразличные. Или же они понабирали каких-то грантов, и выполняют чьи-то задания. Я просто не нахожу другого объяснения”, — сказала Голубовская.

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УНН не раз приводил слова экспертов медицинской сферы, которые в один голос заявляли о кризисной ситуации в стране в связи с тем, что ранее фактически была уничтожена система противоэпидемической защиты. В частности, в Украине 5 лет не готовили эпидемиологов.

В системе санитарного контроля и эпидемзащиты проводились реформы и сокращения, что привело к “вымыванию” кадров. В частности в Украине некому проводить эпидемиологические расследования.

Напомним, по состоянию на 4 декабря, в Украине зафиксировано 787 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, за прошедшие сутки было выявлено 15 131 новый случай. Общее количество летальных случаев — 13 195.