Головою ЦВК обрано Діденка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Головою Центральної виборчої комісії став Олег Діденко, передає кореспондент УНН.
Під час першого засідання нових членів Центральної виборчої комісії шляхом таємного голосування, було обрано голову ЦВК Олега Діденка.
Нагадаємо, головною метою новообраного ЦВК у провладній партії “Слуга народу” вважають об’єктивність роботи та обіцяють, що “ручною” комісія не буде.
Як повідомляв УНН, 4 жовтня, народні депутати на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення всіх 17 членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких вніс Президент України Володимир Зеленський.