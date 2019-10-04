Главой ЦИК избран Диденко

Во время первого заседания новых членов Центральной избирательной комиссии путем тайного голосования, был избран председатель ЦИК Олег Диденко.

Напомним, главной целью новоизбранного ЦИК в провластной партии "Слуга народа" считают объективность работы и обещают, что "ручной" комиссия не будет.

Как сообщал УНН, 4 октября, народные депутаты на заседании Верховной Рады проголосовали за назначение всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых внес Президент Украины Владимир Зеленский.