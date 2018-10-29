Головного тренера ФК “Зоря” оштрафували за ДТП у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Ленінський районний суд Запоріжжя оштрафував на 340 грн головного тренера ФК “Зоря” Юрія Вернидуба. Про це йдеться у рішенні суду від 25 жовтня, занесеному до Єдиного реєстру судових рішень України, передає УНН.
“Визнати ОСОБА_1 винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави в розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) гривень”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у судове засідання Вернидуб не з’явився, але надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності та заявив, що свою провину визнав.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фонсека та Вернидуб відмовились потиснути руки
Згідно з матеріалами справи 3 вересня поточного року о 10.40 у м. Запоріжжя по вул. Гребельна, водій Вернидуб, керуючи автомобілем, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем, який зупинився попереду. Внаслідок ДТП обидва автомобілі пошкоджено, завдано матеріальних збитків, травмованих немає.
Таким чином, своїми діями Вернидуб порушив вимоги п. 12.1, 13.1 ПДР, за що передбачена відповідальність за ст.124 КУпАП.
Нагадаємо, у Святошинському районі Києва нетверезий водій не впорався з керуванням авто та врізався у дерево, внаслідок чого один пасажир загинув, а ще двоє отримали травми.