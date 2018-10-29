Главного тренера ФК "Заря" оштрафовали из-за ДТП в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Ленинский районный суд Запорожья оштрафовал на 340 грн главного тренера ФК "Заря" Юрия Вернидуба. Об этом говорится в решении суда от 25 октября, занесенном в Единый реестр судебных решений Украины, передает УНН.
"Признать ЛИЦО_1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП, и наложить административное взыскание в виде штрафа в доход государства в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 340 (сто семьдесят) гривен", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на судебное заседание Вернидуб не явился, но предоставил суду заявление о рассмотрении дела в его отсутствие и заявил, что свою вину признал.
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Согласно материалам дела 3 сентября текущего года в 10.40 в г. Запорожье по ул. Гребельная, водитель Вернидуб, управляя автомобилем, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем, который остановился впереди. В результате ДТП оба автомобиля повреждены, нанесен материальный ущерб, травмированных нет.
Таким образом, своими действиями Вернидуб нарушил требования п. 12.1, 13.1 ПДД, за что предусмотрена ответственность по ст.124 КУоАП.
Напомним, в Святошинском районе Киева нетрезвый водитель не справился с управлением авто и врезался в дерево, в результате чего один пассажир погиб, а еще двое получили травмы.