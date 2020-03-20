Головний тренер німецької збірної висловився щодо впливу коронавірусу на футбол
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов висловив свою думку про те, як пандемія коронавірусу може вплинути на майбутнє футболу, передає УНН із посиланням на Fox Sports
За його словами, прогнозувати конкретні наслідки кризи для футболу поки рано. При цьому, як зазначив Льов, він вірить, що ситуація незабаром врегулюється.
"Вплив кризи на футбол поки не зрозумілий. Ми повинні використовувати перерву, щоб задуматися, переосмислити, як ми ставимося один до одного. Настав час допомогти родині і друзям. Ми поки не знаємо, як буде розвиватися збірна і ліги в подальшому. Ми повинні спостерігати з тижня на тиждень, із дня в день. Звичайно, ми хочемо вірити, що футбол скоро відновиться. Але найголовніше, щоб всі залишалися здоровими", - підкреслив він.
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Льов закликав однодумців бути уважними і дотримуватися правил.
"Футбол важливий, але є речі, які перевершують його. Заходи, які до сих пір робилися політиками, абсолютно вірні", - сказав він.
Нагадаємо, як повідомлялося в УНН, через COVID-19 УЄФА переніс Євро-2020 на рік. В Україні також призупинили всі футбольні змагання.