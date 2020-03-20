Главный тренер немецкой сборной высказался о влиянии коронавируса на футбол
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказал свое мнение о том, как пандемия коронавируса может повлиять на будущее футбола, передает УНН со ссылкой на Fox Sports
По его словам, прогнозировать конкретные последствия кризиса для футбола пока рано. При этом, как отметил Лев, он верит, что ситуация вскоре урегулируется.
"Влияние кризиса на футбол пока не ясно. Мы должны использовать перерыв, чтобы задуматься, переосмыслить, как мы относимся друг к другу. Настало время помочь семье и друзьям. Мы пока не знаем, как будет развиваться сборная и лиги в дальнейшем. Мы должны наблюдать из недели в неделю, изо дня в день. Конечно, мы хотим верить, что футбол скоро возобновится. Но самое главное, чтобы все оставались здоровыми", - подчеркнул он.
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Лев призвал единомышленников быть внимательными и соблюдать правила.
"Футбол важен, но есть вещи, которые превосходят его. Меры, которые до сих пор предпринимались политиками, абсолютно верны", — сказал он.
Напомним, как сообщалось в УНН, из-за COVID-19 УЕФА перенес Евро-2020 на год. В Украине также приостановили все футбольные первенства.