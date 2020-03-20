Главный тренер немецкой сборной высказался о влиянии коронавируса на футбол

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100140 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103314 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105368 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104375 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112977 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100759 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105246 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106640 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131559 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130448 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главный тренер немецкой сборной высказался о влиянии коронавируса на футбол

Главный тренер немецкой сборной высказался о влиянии коронавируса на футбол

Киев  •  УНН

 • 11303 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказал свое мнение о том, как пандемия коронавируса может повлиять на будущее футбола, передает УНН со ссылкой на Fox Sports

По его словам, прогнозировать конкретные последствия кризиса для футбола пока рано. При этом, как отметил Лев, он верит, что ситуация вскоре урегулируется.

"Влияние кризиса на футбол пока не ясно. Мы должны использовать перерыв, чтобы задуматься, переосмыслить, как мы относимся друг к другу. Настало время помочь семье и друзьям. Мы пока не знаем, как будет развиваться сборная и лиги в дальнейшем. Мы должны наблюдать из недели в неделю, изо дня в день. Конечно, мы хотим верить, что футбол скоро возобновится. Но самое главное, чтобы все оставались здоровыми", - подчеркнул он.

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Лев призвал единомышленников быть внимательными и соблюдать правила.

"Футбол важен, но есть вещи, которые превосходят его. Меры, которые до сих пор предпринимались политиками, абсолютно верны", — сказал он.

Напомним, как сообщалось в УНН, из-за COVID-19 УЕФА перенес Евро-2020 на год. В Украине также приостановили все футбольные первенства.

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