Голова МЗС Ірану оголосив про свою відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф оголосив про свою відставку. Заяву такого змісту він оприлюднив у мережі Instagram увечері 25 лютого, передає УНН.
“Велика подяка дорогим і поважним людям Ірану за останні 67 місяців. Я щиро прошу вибачення за неможливість продовжити службу і всі вади під час цієї служби. Я дякую іранському народу і офіційним особам”, — відзначив Заріф.
Мохаммад Джавад Заріф очолював іранське зовнішньополітичне відомство від серпня 2013 року, коли замінив на цій посаді Алі Акбара Салехі, нинішнього голову Атомної організації Ірану.
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Як міністр закордонних справ Заріф очолював іранську переговорну групу зі США, Росією, Китаєм, Великою Британію, Францією та Німеччиною. 14 липня 2015 року сторони уклали знакову ядерну угоду, відому як Спільний комплексний план, згідно з яким Іран зобов’язався припинити свою ядерну діяльність у відповідь на скасування міжнародних економічних санкцій.
Як повідомляв УНН, Міністр рибного господарства Норвегії Пер Сандберг пішов у відставку, а також залишив пост заступника голови Партії прогресу (FrP) через порушення правил безпеки під час поїздки до Ірану.